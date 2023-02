Libia: scontri armati provocano la chiusura dell'unico aeroporto attivo a Tripoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio ieri si è tenuto a Tripoli un incontro tra il ministro dei Trasporti del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Mohamed Chahoubi, e del Consorzio Aeneas, un gruppo di aziende italiane specializzate nella realizzazione di terminal aeroportuali chiavi in mano. Al centro dei colloqui vi è stata la progettazione e la realizzazione del terminal passeggeri nazionale e internazionale dell'aeroporto internazionale della capitale Tripoli. Nell’occasione, Chahoubi ha affermato che il progetto riveste una “importanza strategica per il settore dei trasporti e del traffico aereo” e ha invitato il Consorzio ad aumentare i tassi di produzione durante il prossimo periodo e ad avviare il resto delle attività relative alla fornitura di materiali, in concomitanza con i lavori di costruzione. (Lit)