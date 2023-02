Foibe: Meloni, doveroso tributo dell’Italia a martiri, non dimentichiamo loro sofferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 'Giorno del Ricordo', istituito con la legge 92 del 30 marzo 2004, è il doveroso tributo dell’Italia ai martiri delle foibe e dell’esodo istriano, giuliano e dalmata. Colpiti non per le loro convinzioni politiche, ma per il solo fatto di essere italiani. Nostri connazionali costretti all'esodo, che la nostra Nazione troppo spesso non seppe accogliere come sarebbe stato giusto fare. Non dimentichiamo quella sofferenza". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Rin)