Usa-Cina: incaricata d’affari Xu, commercio non sia pregiudicato da incidente pallone-sonda

- Il commercio è un fattore di “stabilità” nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti, e non dovrebbe essere pregiudicato dalla controversia sul pallone-sonda cinese. Lo ha dichiarato l’incaricata d’affari cinese a Washington, Xu Xueyuan, in un discorso tenuto presso il Consiglio imprenditoriale Usa-Cina. “L’accidentale e occasionale smarrimento di un dirigibile civile cinese nello spazio aereo statunitense” ha portato a nuove difficoltà nelle relazioni bilaterali, ha osservato la funzionaria cinese, che ha tuttavia invitato a “non permettere che la vicenda mini gli sforzi compiuti per stabilizzare le relazioni”. Nonostante le misure di controllo delle esportazioni adottate dagli Usa, la cooperazione economica è un fattore cruciale nel rapporto con la Cina, e una relazione commerciale “sana e stabile” serve gli interessi di entrambe le parti. "La natura vantaggiosa della cooperazione economica e commerciale Cina-Usa non cambierà, e continuerà ad essere un fattore di stabilità nelle relazioni tra Washington e Pechino”, ha concluso l’incaricata d’affari. (segue) (Cip)