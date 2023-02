Usa-Cina: incaricata d’affari Xu, commercio non sia pregiudicato da incidente pallone-sonda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato all’unanimità una risoluzione per condannare la recente “violazione della sovranità” Usa da parte della Cina, con l’invio di un pallone sonda che per giorni ha sorvolato il territorio federale, prima di essere abbattuto dal Pentagono sabato scorso. Il testo, presentato dal presidente della commissione Esteri, il repubblicano Michael McCaul, è stato approvato con 419 voti favorevoli e zero contrari. Il voto si è tenuto poco dopo che il dipartimento di Stato Usa ha confermato che sul pallone erano state montate antenne in grado di raccogliere informazioni, affermando che l’amministrazione Biden sta già lavorando ad una risposta contro il programma del governo cinese per l’invio di palloni spia in diversi Paesi del mondo. (Cip)