Libia: premier Dabaiba, non abbiamo altra scelta che tenere le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia non ha altra scelta che tenere le elezioni. Lo ha detto il premier “ad interim” del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid al Dabaiba, spiegando che ciò che ostacola lo svolgimento delle elezioni è la mancanza di una legge elettorale giusta derivante da una base costituzionale. Nel suo intervento durante l'apertura del simposio organizzato dal Comitato ministeriale per il sostegno e l'attuazione delle elezioni, Dabaiba ha spiegato che il governo ha adempiuto a tutti gli obblighi che gli sono stati affidati per quanto riguarda le elezioni ed è aperto a qualsiasi iniziativa per evitare una nuova fase di transizione. Nel suo discorso, il premier ha annunciato il sostegno agli sforzi dell'inviato delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, per esercitare una “pressione positiva” su tutte le parti libiche affinché venga emessa quanto prima una base giuridica consensuale per lo svolgimento delle elezioni. (segue) (Lit)