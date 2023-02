Imprese: Cherubini acquisisce il 70 per cento di Mi-Metal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cherubini S.p.A., azienda fondata nel 1947, attiva nel settore delle soluzioni di movimentazione per sistemi di protezione solare e Home Automation, comunica che in data odierna ha perfezionato l'acquisizione del 70 per cento del capitale sociale di Mi-Metal S.r.l. creando insieme la Cherubini Mi-Metal S.r.l. Mi-Metal S.r.l. è un'azienda della famiglia Marchetti che opera nel settore della produzione dei sistemi per avvolgibili e porte garage dal 1948. Basata a Barbarano Mossano (VI), è attiva nei principali mercati europei, del Medio Oriente e delle Americhe. L'acquisizione di Mi-Metal S.r.l. permette di integrare all'ampia selezione di motori e accessori manuali per la movimentazione di tende da sole, pergotende, avvolgibili, veneziane e screen, anche tutta una serie di sistemi integrati per avvolgibili e porte garage, in particolare rulli, pulegge, sostenga, calotte e avvolgitori, portando il Gruppo ad essere l'unico player mondiale in grado di proporre al mercato una gamma così ampia sotto un unico marchio. Cherubini Mi-Metal S.r.l. si aggiunge oggi alle altre acquisizioni fatte dal Gruppo negli ultimi anni: Decho S.r.l., componenti e lavorazioni meccaniche, acquisita nel maggio 2020 - WiDom S.r.l., technology provider in sviluppo, ingegnerizzazione e produzione di dispositivi per la Smart Home acquisito nel gennaio 2020 e D&B S.r.l., oggi Cherubini Electronics, acquisita nel gennaio 2022 e specializzata in produzione e assemblaggio di schede elettroniche. Grazie alle acquisizioni, Cherubini è in grado di fornire soluzioni sempre più avanzate, complete ed orientate all'Home Automation. La costante strutturazione del Gruppo Cherubini ha l'obiettivo di far crescere la realtà nata a Carzago della Riviera (BS), oggi con oltre 300 dipendenti ed un fatturato di 60 milioni di euro nel 2022 e presente con le proprie filiali in Spagna, Francia, Germania, Cina e Turchia, ampliando e strutturando know-how, capacità produttiva e rete distributiva per incrementare la penetrazione nei mercati europei, americani e del Medio Oriente, posizionandosi tra i principali player del settore nello sviluppo, produzione e distribuzione delle soluzioni di movimentazione per differenti sistemi di protezione solare e Home Automation. (Com)