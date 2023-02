Marocco-Francia: re Mohammed VI pone fine alle funzioni dell'ambasciatore a Parigi Benchaaboun

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re del Marocco Mohammed VI ha posto fine alle funzioni dell’ambasciatore in Francia, Mohamed Benchaaboun. Lo ha riferito un comunicato del ministero degli Affari esteri pubblicato sulla Gazzetta ufficiale con il numero 7166. Il comunicato ha fatto sapere che la decisione sarebbe stata presa dal re lo scorso 19 gennaio, in concomitanza con l’adozione da parte del Parlamento europeo di una risoluzione che condanna la minaccia alla libertà di stampa in Marocco, senza fornire ulteriori dettagli. Benchaaboun, ex ministro dell’Economia e delle Finanze, era stato nominato ambasciatore in Francia nel dicembre del 2021. La decisione del re giunge dopo la nomina di Benchaaboun a capo di un nuovo maxi-fondo sovrano d’investimento da 4,1 miliardi di dollari, creato per spingere gli investimenti pubblici di fronte alla crisi che sta attraversando il Paese, e nel pieno di una crisi scoppiata oltre un anno fa con l’inasprimento della concessione dei visti da parte di Parigi e proseguita con la recente votazione del Parlamento europeo sulla risoluzione presentata dal gruppo francese Renew Europe che condanna la minaccia alla libertà di stampa in Marocco.(Mar)