Libia: ambasciatore Austria, situazione instabile per ritorno nostre compagnie petrolifere

- La situazione della sicurezza in Libia è ancora instabile al momento per un possibile ritorno delle compagnie petrolifere austriache. Lo ha detto l'ambasciatore austriaco in Libia, Christoph Meyenburg, in dichiarazioni stampa riportate dal quotidiano libico “Al Saa 24”. Meyenburg ha precisato che l'ambasciata a Tripoli è aperta con personale locale, mentre il personale diplomatico è temporaneamente trasferito in Tunisia. Il diplomatico ha affermato che non è ancora stata fissata una data precisa per la riapertura dell'ambasciata austriaca e per la presenza permanente del personale diplomatico austriaco nella capitale libica, Tripoli. (Lit)