Energia: Mauritania, riserve stimate in 400 milioni di barili di petrolio

- Le riserve di petrolio e gas in Mauritania sono stimate in 400 milioni di barili di petrolio e 100 mila miliardi di piedi cubi di gas. Lo ha rivelato il ministero del Petrolio, delle miniere e dell'energia in un seminario organizzato ieri, secondo quanto riferito dai media nazionali. Le riserve petrolifere della Mauritania ammontavano - secondo stime precedenti - a circa 20 milioni di barili alla fine del 2020, dopo aver raggiunto un picco nel 2007 du 100 milioni di barili, secondo il sito web di Global Economy. (Res)