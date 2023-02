Energia: la compagnia libica Noc annuncia dettagli e vantaggi dell'accordo con Eni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Oil Corporation (Noc) libica ha pubblicato alcuni dettagli dell’accordo di sviluppo delle esplorazioni e compartecipazione della produzione riguardante i giacimenti di gas offshore della Libia firmato con Eni lo scorso 28 gennaio. In una nota pubblicata sulla sua pagina Facebook, l’ente petrolifero statale libico parla di un valore d’investimento di 8 miliardi di dollari in tre anni e di riserve di gas stimate in 6.000 miliardi di metri cubi. Il progetto della durata di 25 anni prevede una capacità produttiva di circa 800 milioni di piedi cubi di gas al giorno, aggiunge Noc. L'accordo in questione, secondo le stime dell’azienda libica, aumenterà la produzione di gas della Libia a 800 milioni di piedi cubi al giorno, contraendo a compensare la grave carenza di gas dai giacimenti di Bahr al Salam e Wafa e a soddisfare le esigenze del mercato locale. La compagnia libica ha sottolineato che il progetto offre importanti opportunità di investimento nel settore energetico libico e contribuisce alla creazione di posti di lavoro e alla ripresa del settore privato. Non solo. Noc afferma che l’intesa con Eni contribuirà ad alimentare le centrali elettriche, l’industria siderurgica, i cementifici e coprire altri fabbisogni di gas. La società ha confermato che si tratta del maggiore progetto di Eni in Libia dal 2000, fatto che incoraggerà l'ingresso di maggiori investimenti esteri e il ritorno di investitori e partner stranieri. (segue) (Lit)