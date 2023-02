Energia: la compagnia libica Noc annuncia dettagli e vantaggi dell'accordo con Eni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il maxi-accordo segna una svolta nella partita per le risorse energetiche libiche e potrebbe fare da "volano" per il ritorno degli investimenti petroliferi internazionali in Libia. Alcuni, tuttavia, hanno criticato un’intesa definita “sconveniente” e “contraria agli interessi libici”, prospettando presunti problemi legali per via della natura transitoria del Governo di unità nazionale al potere a Tripoli. E’ questo il caso del ministro del Petrolio Mohammed Aoun, assente alla cerimonia di firma degli accordi con l’Italia e anche del memorandum d’intesa sulle esplorazioni e lo sfruttamento di idrocarburi con la Turchia nell’ottobre 2022. Egli si è scagliato contro l’Eni e soprattutto contro Farhat Bengdara, un tecnico subentrato lo scorso agosto alla guida della Noc, definendo “illegale” il contratto firmato a Tripoli dall’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. La verità è che Aoun è da tempo ai margini del governo dopo che il primo ministro libico Dabaiba ha riorganizzato la gestione del settore petrolifero riesumando il Consiglio supremo per l’energia, svuotando così di significato l’esistenza stessa del ministero del Petrolio. (segue) (Lit)