Energia: la compagnia libica Noc annuncia dettagli e vantaggi dell'accordo con Eni (4)

- Ma le critiche più feroci contro l’accordo Eni-Noc sono arrivate (anche in Italia) da esponenti vicini a Fathi Bashagha, il primo ministro del cosiddetto Governo di stabilità nazionale (Gsn) designato dalla Camera dei rappresentanti, il foro legislativo libico eletto ormai quasi dieci anni fa. “Il governo uscente di Tripoli non è qualificato a firmare accordi in conformità con gli accordi politici internazionali siglati a Ginevra sotto gli auspici delle Nazioni Unite, per di più in un contesto in cui si aumenta la quota del partner estero e si riduce quella del partner nazionale”, si legge in una nota del Gns. E’ vero che il governo al potere a Tripoli non è stato eletto, ma soltanto incaricato dal dialogo intra-libico di Ginevra di traghettare il Paese alle elezioni. Elezioni che dovevano tenersi il 24 dicembre 2021 e che non si sono mai tenute. Ma è altrettanto vero che Bashagha guida un esecutivo parallelo senza riconoscimento internazionale, inizialmente sostenuto da Egitto e Russia e ormai sempre più abbandonato a sé stesso dopo i tre tentativi (tutti falliti) di insediarsi nella capitale manu militari. (segue) (Lit)