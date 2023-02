Energia: la compagnia libica Noc annuncia dettagli e vantaggi dell'accordo con Eni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da un punto di vista economico, l’accordo firmato da Eni è fondamentale per la Libia e rappresenta forse “l’ultimo treno” per evitare il declino del Paese membro dell’Opec, dal momento che i giacimenti attivi di idrocarburi (principale fonte di sostentamento dello Stato) si stanno esaurendo rapidamente. Lo scorso primo febbraio, il premier libico Dabaiba ha spiegato che "l’accordo petrolifero con l’Italia è stato firmato nel 2008: quello che abbiamo fatto è stato riattivarlo dopo i ritardi degli ultimi anni". "Ritardi che hanno causato importanti oneri per entrambe le parti. Questa firma (dell’accordo) è arrivata dopo lunghi negoziati condotti dalla National Oil Corporation”, ha aggiunto il politico imprenditore misuratino, già a capo di una importante partecipata pubblica ai tempi di Gheddafi. “Oggi abbiamo un grande bisogno di riattivare e sviluppare progetti a gas in Libia. Un ulteriore ritardo nel progetto significherebbe che la Libia diventerà un Paese importatore di gas a partire dal 2027”, ha aggiunto il primo ministro uscente, determinato a candidarsi alle elezioni presidenziali e a lasciare il potere solo a un governo eletto. (Lit)