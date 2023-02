Siria-Iraq: terremoto, delegati parlamento iracheno a Damasco per esprimere solidarietà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul campo, ha fatto sapere che il bilancio provvisorio delle vittime del terremoto nella sola Siria ha raggiunto quota 4.037. Di queste, 1.797 sono state riportate nelle aree poste sotto il controllo del governo di Damasco e altre 2.240 nelle zone sotto il controllo dei gruppi di opposizione. I feriti ammontano a oltre 4.000 feriti, mentre altri 375 siriani sono deceduti in Turchia e i loro corpi sono stati trasportati successivamente in Siria. Secondo il Sohr, le due violente scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 hanno colpito 120 città e villaggi nel centro, nord-ovest e ovest del Paese. (Lib)