- Migliaia di italiani morirono atrocemente nelle foibe per mano dei partigiani jugoslavi del generale Tito. Lo ha scritto su Twitter il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, in occasione della Giornata del ricordo. "Vittime civili ed innocenti di una delle più grandi tragedie della Seconda guerra mondiale. Oggi 10 febbraio si celebra la Giornata del ricordo. Io ricordo", ha scritto Fitto. (Res)