Lavoro: Cavallaro (Cisal), bene proroga lavoro agile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene la proroga dello smartworking per i lavoratori fragili e per i genitori con figli minori di 14 anni nel settore privato, auspichiamo, tuttavia, che si attuino le condizioni per renderlo elemento strutturale del rapporto di lavoro”. Lo sottolinea il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro per il quale “è arrivato il momento di riscrivere il modello normativo sullo smart working, definendo una piattaforma precisa di diritti e tutele, per farlo diventare uno strumento di flessibilità lavorativa costante e continuativo”.(Rin)