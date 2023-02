© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rinnovare la memoria sulla tragedia delle Foibe è un dovere morale e civile. Coltivare il ricordo e conoscere la storia, anche nei suoi meandri più bui, è il modo migliore per rendere omaggio alle vittime di una tragedia tanto enorme e per contrastare ogni forma di negazionismo e di strumentalizzazione". Lo afferma la capogruppo del Movimento cinque stelle in Senato, Barbara Floridia. (Rin)