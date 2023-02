Energia: Tennet vuole negoziare con governo tedesco vendita rete in Germania allo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia olandese Tennet ha comunicato che intende negoziare con il governo tedesco la vendita della sua rete elettrica in Germania allo Stato. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Come reso noto dalla stessa azienda, il motivo è l'elevato fabbisogno di capitale per la transizione energetica, stimato in 15 miliardi di euro soltanto per l'espansione della rete tedesca. Di proprietà dello Stato olandese, Tennet è uno dei quattro operatori per l'elettricità in Germania con Amprion, TransnetBW e 50Herz. Secondo l'azienda, “è diventato chiaro che il governo olandese preferisce finanziare le attività di Tennet nei Paesi Bassi, attualmente stimate in dieci miliardi di euro". Il capitale necessario per le attività in Germania è, invece, calcolato in circa 15 miliardi di euro e l'esecutivo dell'Aia “sta cercando una soluzione strutturale”. (Geb)