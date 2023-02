Innovazione: Celotto su Osservatorio Censis-Ital Communications, mondo digitale decisivo per recuperare la partecipazione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Osservatorio Censis-Ital Communications "dimostra che siamo in piena post democrazia, cioè che abbiamo bisogno di nuovi mezzi di partecipazione anche alla vita politica. D'altra parte, il nostro è un modello costituzionale ottocentesco basato sul Parlamento, sui partiti e sulla rappresentanza mediata". Lo ha dichiarato Alfonso Celotto, professore di Diritto costituzionale nella facoltà di Giurisprudenza dell'Università "Roma Tre", in merito ai dati emersi dall'Osservatorio Censis – Ital Communications sulle agenzie di comunicazione in Italia. "Oggi, invece - ha aggiunto - abbiamo voglia di partecipazione diretta e non possono più bastare gli strumenti tradizionali di democrazia diretta come il referendum, la petizione, l'iniziativa legislativa, ma serve un nuovo approccio attraverso il mondo digitale. Una realtà che entra ovunque, dallo spettacolo alla comunicazione e che, dunque, deve entrare anche nella politica. Ecco allora l'importanza e l'intuizione di questo Osservatorio, ossia capire quali sono gli strumenti del domani per recuperare la partecipazione politica e, quindi, la piena democrazia". (Rin)