Foibe: Casini-Leoncini (Iv), ricordare vittime per costruire un futuro contro ogni discriminazione

- Ricordare oggi le vittime delle Foibe e l'esodo forzato di migliaia di persone dalla Dalmazia, da Fiume e dall'Istria verso l'Italia alla fine della seconda guerra mondiale - una delle pagine più dolorose della nostra storia, dimenticata forse per troppo tempo - è l'unico strumento che abbiamo per evitare che tragedie del genere si possano ripetere in futuro. Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva. "Ci auguriamo che le generazioni più giovani crescano nella piena consapevolezza della drammaticità di quegli eventi e si impegnino quotidianamente per costruire un futuro contro ogni forma di violenza e discriminazione", concludono. (Com)