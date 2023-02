Maltempo: Coldiretti, Sicilia colpita da tre eventi estremi in un giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre eventi metereologici estremi in un solo giorno mandano la Sicilia sott’acqua per effetto di violenti temporali e bufere di vento che hanno colpito città e campagne. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base su dati dell’European Severe Weather Database (Eswd) sugli effetti dell’ondata di maltempo che ha devastato il sud. Se a Siracusa - sottolinea la Coldiretti - si è abbattuta una vera e propria bomba d’acqua, un violento temporale ha interessato nella provincia anche il comune di Cassaro mentre a Catania si contano i danni della bufera di vento, ma la situazione di emergenza riguarda tutta la Sicilia e per la neve anche Vibo Valentia in Calabria. Campagne sott’acqua, bloccata la raccolta degli agrumi, danni alle serre, alberi abbattuti e – sottolinea la Coldiretti - difficoltà a raggiungere le aziende a causa del forte vento, della pioggia e della neve. Tra gli effetti del maltempo preoccupar la discesa della colonnina di mercurio con il gelo che rischia di bruciare fiori e gemme di piante e alberi, con pesanti effetti sui prossimi raccolti dopo che – ricorda la Coldiretti – il caldo anomalo ha favorito il risveglio anticipato delle varietà più precoci. I danni riguardano anche il maggiore costo per il riscaldamento per proteggere – continua Coldiretti – le produzioni di ortaggi e fiori nelle serre. L’Italia è spaccata in due con il su finito sott’acqua ed il nord che fa i conti con una gravissima siccità dopo un 2022 in cui nel settentrione si è registrata la caduta del 40 per cento0 di precipitazioni in meno, con terreni, fiumi e laghi a secco ma anche lo scarso potenziale idrico stoccato sotto forma di neve nelle montagne. Al Ponte della Becca (Pavia) il fiume Po si trova a -3,2 metri rispetto allo zero idrometrico con le rive ridotte a spiagge di sabbia come in estate mentre i grandi laghi hanno percentuali di riempimento che vanno dal 35 per cento del lago di Garda al 37 per cento di quello Maggiore fino ad appena al 21 per cento0 di quello di Como, secondo le rilevazioni della Coldiretti. Una situazione preoccupante anche in vista dei prossimi mesi quando – conclude la Coldiretti – le coltivazioni avranno bisogno di acqua per crescere.(Com)