Ucraina: Tajani, da Macron una gaffe diplomatica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Macron ha rivendicato un ruolo speciale con la Germania in questa vicenda: "Abbiamo celebrato da poco il trattato Italia-Francia al Quirinale. Allora credo che se i trattati si rispettano, forse devono valere fino in fondo". L'Italia sembra isolata: "Non direi proprio. L'Italia ha un ruolo da protagonista a cui continuiamo a lavorare. Abbiamo l'appoggio degli Stati Uniti e proprio ieri abbiamo rafforzato le sinergie strategiche con il Regno Unito con il quale c'è piena sintonia sui rapporti con la Nato, sulla questione migranti, sulle politiche nei Balcani, per la Libia, sulla pace in Medioriente, sulle questione energetica". Accanto all'asse franco-tedesco nasce l'asse Italo-britannico: "Il Regno Unito ci considera un partner di primo livello, e noi consideriamo loro così". Quanto all'invio delle armi, "sono invii scaglionati. C'è tutta la questione dello scudo anti-missile aperta. Ci vorrà qualche settimana. Ma problemi non ce ne sono", ha concluso Tajani. (Res)