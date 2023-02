Sanremo: Calderoli su parole Egonu, sbagliato generalizzare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega cosa pensa delle accuse di razzismo che Paola Egonu rivolge agli italiani: "Vorrei parlarle per capire le ragioni di quel che dice. Per me l'Italia non è razzista. Se si parla di un Paese intero non si può lanciare un'accusa del genere. Può essere, invece, che l'atleta si sia imbattuta in qualche stupido che ha avuto nei suoi confronti un comportamento assolutamente da condannare. Fare differenze sulla base del colore della pelle non è ammissibile". I leghisti, specie agli inizi, sono stati accusati di razzismo, magari più nei confronti dei meridionali che delle persone di colore: "Questa è un'accusa che sento fare da quando la Lega è nata. Guarda caso, però, proprio noi abbiamo avuto un amministratore locale, che poi è stato eletto senatore, di origine nigeriana. Alle chiacchiere noi rispondiamo coni fatti". Quanto all'antimeridionalismo, "è sempre stata una narrazione alimentata ad arte per cercare di contrastarci visto che avevamo argomenti validi. La contrapposizione fra Nord e Sud era funzionale a sbarrarci la strada. Ma anche qui, con fatti, abbiamo dimostrato che perseguiamo una battaglia perché tutto il Paese cresca pur nelle sue differenze". (segue) (Res)