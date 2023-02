Sanremo: Calderoli su parole Egonu, sbagliato generalizzare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riferimento è alla battaglia per l'Autonomia differenziata: "Con quella e con il federalismo fiscale daremo ad ogni Regione la possibilità di svilupparsi secondo le proprie peculiarità e i propri bisogni". L'accusano di voler spaccare l'Italia. Anche questa una forma di 'razzismo' dei ricchi verso i poveri: "E anche questa la sento dalla prima volta che sono diventato ministro, nel 2004. Vorrei rispondere dicendo che non puoi rompere ciò che è già rotto in almeno 3-4 parti. Ma non mi interessa polemizzare. Lavoro perché il divario si restringa". Eppure, c'è chi non apprezza lo sbarco della Lega a Sud: "Sì, qualche borbottio di pancia lo avverto quando vado nel Mezzogiorno. Ma è una visione assolutamente minoritaria e miope che non rappresenta nulla", ha concluso Calderoli. (Res)