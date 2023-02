Ue: Calenda, esclusione Meloni clamoroso autogol, isolamento Italia è un danno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho gioito per l’esclusione dell’Italia dal vertice a due con Zelensky. E infatti non ho commentato in nessun modo l’esclusione finché Meloni con un clamoroso e inutile autogol non l’ha sottolineata al Consiglio europeo. L’isolamento dell’Italia è un fatto ed un danno". Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda. (Rin)