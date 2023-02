Regno Unito: evitata la recessione ma l'economia fra ottobre e dicembre ristagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L'economia del Regno Unito ha evitato la recessione nella seconda metà dello scorso anno, ma l'economia ristagna nell'ultimo trimestre dell'anno. Secondo i dati dell'Ufficio per le statistiche nazionali (Ons), infatti, fra ottobre e dicembre la crescita è stata pari a zero. Se il dato fosse stato negativo, invece, l'economia britannica si sarebbe potuta considerare in recessione (Rel)