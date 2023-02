Banche: Orcel (Unicredit), una trasformazione che mi appassiona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Orcel, più di venti nell'investment banking, da quasi due anni guida Unicredit, la banca più internazionale del Paese ma anche quella che ha visto cambiare più di frequente i vertici. "E' stato un anno molto intenso - racconta al "Corriere della Sera" - abbiamo dovuto gestire la situazione derivante dalla guerra e andare avanti con la trasformazione della banca. I fatti ci stanno dando ragione: abbiamo realizzato i migliori risultati degli ultimi dieci anni, che ci consentono di affrontare le difficoltà, andare avanti con fiducia e accelerare la nostra strategia. L'Italia è il nostro motore principale, per vitalità delle imprese e capacità di risparmio rimane fondamentale per il gruppo". La Russia per Unicredit significa un'esposizione di 6 miliardi di crediti. "La squadra ha gestito molto bene una situazione imprevedibile, con conseguenze drammatiche sulle persone coinvolte nel conflitto. Abbiamo assorbito lo choc, ridotto l'esposizione in maniera decisa e preso misure prudenziali che ci consentono di pensare a un 2023 con risultati ancora migliori per il gruppo. Abbiamo anche aumentato a 1,8 miliardi gli overlay, una scelta che ci consentirà, se necessario, di assorbire un raddoppio del costo del rischio". (segue) (Res)