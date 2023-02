Banche: Orcel (Unicredit), una trasformazione che mi appassiona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se la crescita dovesse invece riprendere - aggiunge l'amministratore delegato - questo cuscinetto potrà darci ulteriore spinta. I segnali che arrivano sono meno negativi del previsto. Noi comunque abbiamo messo in sicurezza i conti fino al 2024, ma io ho molta fiducia in un'evoluzione positiva della situazione economica". Quanto all'economia italiana: "Credo sia composta in ogni campo da eccellenze che hanno una forte capacità di adattarsi, lo dimostra la crescita del 3,9 per cento del Pil nel 2022. Siamo la seconda economia manifatturiera in Europa e incontrando i clienti si percepisce come la diversificazione delle produzioni, la capacità di innovazione di prodotti e processi e la forte propensione all'export siano punti di forza del Paese. Grazie ai fondi Next Gen EU abbiamo un'opportunità unica di sprigionare tutto il valore inespresso lavorando assieme". (segue) (Res)