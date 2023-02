Banche: Orcel (Unicredit), una trasformazione che mi appassiona (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi due anni la banca è cambiata molto: "La trasformazione di Unicredit è una sfida che mi sta appassionando e che mi vedrà impegnato anche nei prossimi anni. C'è ancora molto da fare, ma abbiamo le persone e la determinazione per farlo. Abbiamo completato la fase uno, rimettere al centro il cliente". La fuori ci sono le fintech, veloci e tecnologiche: "Anche noi lo siamo e dobbiamo diventarlo ancora di più. Una fintech ha pochi prodotti, semplici e immediati. Noi possiamo averne 90, le stratificazioni in un gruppo così grande sono naturali ma la tecnologia ci deve aiutare a raggiungere e seguire il cliente in due-tre passaggi, da punto a punto. Le banche hanno vincoli e legacy che le fintech non hanno, ma anche la fiducia di moltissimi clienti", ha concluso Orcel. (Res)