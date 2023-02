Lazio 2023: Salvini, con noi la regione ripartirà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo dieci anni di amministrazione targata Pd, nel Lazio "è ora di cambiare aria". A pochi giorni dal voto, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è certo che il voto di domenica e lunedì segnerà una svolta nel futuro della regione. Ma il verdetto che uscirà dalle urne avrà inevitabilmente dei riflessi anche a livello nazionale. "Sarà soprattutto un voto - spiega Salvini al "Tempo" - per confermare il buongoverno che da decenni caratterizza la Lombardia e per cambiare aria nel Lazio, dove la sinistra ha operato malissimo soprattutto in settori delicati come sanità o rifiuti. Poi, certo, mi piace credere che i cittadini siano soddisfatti del lavoro del governo nazionale". Alle Politiche in Lombardia e nel Lazio la Lega ha ottenuto il 13,3 per cento e il 6,3. I sondaggi finora sembrano confermare queste percentuali anche per le Regionali: "Non mi pongo limiti, l'importante è che vinca il centrodestra e sono certo che la Lega farà un ottimo risultato". Il Lazio e Roma hanno problemi con radici lontane, dai rifiuti alla sanità. Rocca dovrebbe riuscire a risolverli "perché è sostenuto da una coalizione seria, con un programma credibile. D'altronde in altre regioni il centrodestra ha dimostrato e dimostra di saper governare bene". Rocca, secondo il leader leghista, "è un uomo del fare, ma ammetto che non andiamo d'accordo sul calcio!". (segue) (Res)