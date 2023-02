Lazio 2023: Salvini, con noi la regione ripartirà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al piano per la sicurezza delle stazioni: "È partito un piano di assunzioni straordinaria di vigilantes e con le Ferrovie stiamo collaborando in modo così affiatato che è già realtà Fs security che ha l'obiettivo di migliorare e razionalizzare i servizi di controllo nelle stazioni. Sono risultati concreti". Roma ha bisogno di grandi infrastrutture in vista del Giubileo e dell'Expo: "L'obiettivo è correre e sbloccare, il nuovo codice degli appalti che diventerà legge entro fine marzo ha questo obiettivo. Cito anche la Roma-Latina su cui abbiamo appena nominato un commissario dopo anni di chiacchiere: sono tutte scelte che dimostrano la determinazione affinché i problemi vengano risolti", ha concluso Salvini. (Res)