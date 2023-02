Turchia-Siria: il bilancio delle vittime del doppio sisma supera quota 22 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio delle vittime registrate finora in seguito alle due violente scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 che lo scorso 6 febbraio hanno colpito la Siria settentrionale e la Turchia sud-orientale è pari ad oltre 22 mila, mentre i feriti sono oltre 80 mila. In particolare, secondo quanto riferito dall’Autorità per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad), nei territori turchi 18.342 persone hanno perso la vita e oltre 74 mila sono rimaste ferite, mentre circa 76 mila persone sono state evacuate dalle aree colpite dal sisma. Parallelamente, in Siria il bilancio delle vittime registrate finora ammonta ad almeno 4 mila, secondo quanto riferito dall’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul campo. Sono circa 120 le città e i villaggi della Siria centrale, nord-occidentale e occidentale colpite dal sisma. Mentre il numero delle vittime continua a salire, diversi cittadini contribuiscono alle operazioni di ricerca e soccorso, di fronte all’incapacità di ospedali e delle squadre di soccorso di “assorbire la portata della catastrofe umanitaria”, aggiunge il Sohr. (Res)