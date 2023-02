Sardegna: dal 12 al 14 febbraio l'Isola protagonista alla Bit di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Sardegna protagonista all'appuntamento con la Bit – Borsa Internazionale del Turismo, in programma a Milano da domenica 12 a martedì 14 febbraio prossimi. Dopo un 2022 da record, con oltre 7 milioni di arrivi, il presidente della Regione, Christian Solinas, si dice fiducioso per il raggiungimento di nuovi traguardi. "Ci aspettiamo di consolidare il trend - dice il presidente - Il 2023 può essere un altro anno ricco di soddisfazioni. Siamo convinti che l'immenso patrimonio paesaggistico e ambientale, unito alla ricchezza di tradizioni, cultura, monumenti archeologici e storici, possa confermare l'Isola tra le destinazioni turistiche più amate e ricercate. L'obiettivo adesso, dice il Presidente, è quello di un concretizzare e consolidare un consistente allungamento della stagione turistica". Sardegna in prima fila dunque, in questa nuova edizione della Borsa Internazionale del Turismo di Milano. "Gli investimenti che abbiamo messo in campo per fronteggiare l'emergenza e quelli successivi per preparare un rilancio che è arrivato - ha detto Solinas - consentono alla Sardegna di svolgere sempre più un ruolo da protagonista e proporre un'offerta turistica adeguata ad una domanda sempre più diversificata ed esigente, che va oltre il classico appuntamento per gli amanti del mare, e consacri la Sardegna come destinazione ideale per ogni periodo dell'anno".