Sardegna: dal 12 al 14 febbraio l'Isola protagonista alla Bit di Milano (2)

- “Come al solito la BIT sarà una grande opportunità per la Sardegna – sottolinea l’assessore al Turismo Gianni Chessa - Gli spazi espositivi a disposizione, di oltre 1000 metri quadrati, consentiranno alla nostra Isola di mettersi in vetrina, non solo per il suo ricco patrimonio ambientale e culturale ma anche per le numerose eccellenze che ne fanno una delle mete turistiche più ricercate ed ambite dai turisti. L’obiettivo è quello di promuovere nel mercato nazionale e internazionale, migliorando i grandi numeri del 2022, le meraviglie della nostra terra in tutte le sue sfaccettature, dal comparto enogastronomico a quello archeologico, alle ricchezze delle zone interne, in modo che i visitatori possano godere delle molteplici bellezze che creano unicità, non solo nei mesi estivi”. In vetrina anche l’archeologia, i monumenti, i gruppi folk e i cammini religiosi. (segue) (Rsc)