Sardegna: dal 12 al 14 febbraio l'Isola protagonista alla Bit di Milano (3)

- Presenti la Fondazione Barumini e la Fondazione Monte Prama e I Borghi di Saboris Antigus. Nove paesi, uniti dal filo rosso delle sagre autunnali che si presentano per la prima volta come circuito turistico. Alla Bit quest’anno la Sardegna è presente con un proprio spazio espositivo di oltre 1.000 metri quadri, realizzato in collaborazione con Unioncamere e Camera di commercio di Cagliari, che ospita 57 espositori contro i 46 del 2022 e 114 operatori, in rappresentanza dei vari settori: dal ricettivo ai servizi dal turismo religioso ai consorzi turistici. Nello stand, realizzato con grandi spazi bianchi decorati con fregi stilizzati e ripresi dalla tradizione, oltre a grandi foto e megaschermi che riportano i prodotti turistici classici dell’Isola, anche due grandi colonne rivestite di essenze mediterranee, a ricordare i colori ed i profumi della macchia tipica della Sardegna. In anteprima assoluta verranno poi presentate 6 guide sul turismo outdoor in Sardegna. (Rsc)