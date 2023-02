Regno Unito: utilizzo hotel per richiedenti asilo in grande aumento dal 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'utilizzo di hotel per richiedenti asilo nel Regno Unito è vertiginosamente aumentato dall'inizio della pandemia di Covid-19, nonostante i ripetuti impegni del ministero dell'Interno britannico a porre fine all'utilizzo di questa tipologia di alloggi. Come riporta il quotidiano "The Guardian", il numero di persone che usufruiscono di alloggi di emergenza è passato da 2.577 nel marzo 2020 a 37.142 nel settembre 2022. Questi dati vengono rivelati in un momento in cui il ministero dell'Interno britannico è sottoposto a pressioni riguardo le condizioni negli hotel messi a disposizione e il benessere dei minori richiedenti asilo in questi luoghi. (Rel)