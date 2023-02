Difesa: vice segretario generale Bisconti visita Stabilimento chimico farmaceutico militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presso la storica officina farmaceutica militare di Firenze, il direttore generale dell’Agenzia industrie difesa, Nicola Latorre, e il direttore dello Stabilimento chimico farmaceutico militare (Scfm), colonnello Gabriele Picchioni, hanno accolto il vice segretario generale della Difesa e vice direttore nazionale degli armamenti, ammiraglio di squadra Pier Federico Bisconti, e il direttore del V Reparto innovazione tecnologica, Luisa Riccardi. La delegazione di Segredifesa ha avuto modo di visitare lo stabilimento e i suoi numerosi reparti dei quali sono state presentate le unicità produttive. La visita ha permesso di apprezzare l’unico reparto italiano autorizzato per la produzione di cannabis medica, che di recente è stato ulteriormente ampliato, oltre al rinnovato reparto per la produzione dei farmaci orfani e il nuovo reparto per l’infialamento e la produzione di autoiniettori che verrà inaugurato prossimamente. (segue) (Res)