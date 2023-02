Difesa: vice segretario generale Bisconti visita Stabilimento chimico farmaceutico militare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro è stata l’occasione, inoltre, per presentare all’ammiraglio Bisconti i numerosi progressi che hanno caratterizzato lo Stabilimento nell’ultimo triennio e dare informalmente inizio alle celebrazioni che guideranno il Chimico Farmaceutico verso il suo centosettantesimo anniversario il prossimo 26 giugno. L'Scfm di Firenze, che si può considerare come l’unica azienda farmaceutica dello Stato, è uno stabilimento della Difesa alle dirette dipendenze dell’Agenzia industrie difesa (Aid), con lo scopo di soddisfare prioritariamente le esigenze sanitarie delle Forze armate. Offre una risposta pronta e sicura, con servizi nel settore sanitario, producendo medicinali e presidi di carattere etico e di interesse strategico, secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia. Inoltre, svolge un ruolo sociale e strategico di grande rilevanza per tutto il Paese, sia nelle emergenze sanitarie, sia nel rendere disponibili medicinali destinati a pazienti affetti da malattie rare. (Res)