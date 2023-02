Iraq: ministro Esteri, "Usa vogliono aiutare Baghdad a risolvere i suoi problemi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti vogliono aiutare l’Iraq a risolvere i problemi che deve affrontare. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iracheno, Fuad Hussein, durante un’intervista all’emittente curdo-irachena “Rudaw”, rilasciata in occasione della sua visita a Washington. Il ministro degli Esteri ha chiarito “che non c’è alcun problema tra Usa e Iraq” e ha ribadito la volontà da parte degli Stati Uniti “di voler sostenere l’economia irachena”. Il capo della diplomazia irachena si è recato negli Stati Uniti a capo di una delegazione per discutere dei rapporti bilaterali e della cooperazione congiunta in materia di economia, ambiente ed energia. (Res)