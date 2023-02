Ucraina: "The Times", Kiev utilizzerà missili britannici a lungo raggio contro la Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina è pronta a utilizzare missili britannici a lungo raggio per colpire la Crimea, penisola controllata dalla Russia che si affaccia sul Mar Nero. E' quanto riferiscono fonti della difesa ucraina al quotidiano britannico "The Times". Secondo la testata britannica, quest'indiscrezione - se confermata - potrebbe segnare una potenziale escalation del coinvolgimento occidentale nella guerra. Le fonti del "Times" sostengono che le forze di Kiev sarebbero pronte a utilizzare i missili per colpire la Crimea, confermando l'avvertimento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo cui le armi a lungo raggio degli alleati occidentali avrebbero colpito "in profondità i territori occupati". Dopo la visita a sorpresa di Zelensky in Regno Unito, il governo britannico ha promesso di inviare all'Ucraina più aiuti militari, e sta discutendo sull'opportunità di includere i missili anti-nave Harpoon o i terra-aria Storm Shadow. (Rel)