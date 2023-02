Serbia: commissario Varhelyi accoglie con favore adozione pacchetto di leggi su giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il commissario europeo all'Allargamento Oliver Varhelyi ha accolto con favore l'adozione da parte del Parlamento della Serbia del pacchetto di 32 leggi giudiziarie, sostenendo che si tratta di un passo di importanza essenziale verso ulteriori progressi nei negoziati del Paese balcanico all'adesione all'Ue. "Un sistema giudiziario indipendente è fondamentale. Accogliamo con favore l'adozione del pacchetto di riforme giudiziarie nel parlamento serbo. Questo passo è essenziale per ulteriori progressi nei negoziati di adesione", ha scritto Varhelyi su Twitter. Nella giornata di ieri il Parlamento di Belgrado ha adottato un pacchetto di 32 leggi proposte dal governo, tra cui alcune sulla magistratura, un anno dopo i risultati del referendum indetto per modificare la Costituzione. Con l'adozione di tali leggi la selezione dei giudici e dei pubblici ministeri non sarà più decisa dall'Assemblea nazionale, ma dal Consiglio superiore della magistratura e dal Consiglio superiore dei pubblici ministeri. I deputati hanno adottato modifiche alla legge sull'organizzazione e la competenza degli organi statali per la lotta contro la criminalità ad alta tecnologia, alla legge sulla pubblicazione di leggi e altri regolamenti e atti, alla legge sull'organizzazione e la competenza degli organi statali nei procedimenti per crimini di guerra. (Seb)