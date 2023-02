Ucraina: direttore ferrovie Kamyshin a "Fsnews", "accompagneremo Meloni a Kiev in treno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accompagneremo Giorgia Meloni a Kiev in treno". Lo ha detto Oleksandr Kamyshin, presidente delle Ferrovie ucraine, in un'intervista esclusiva rilasciata a "FSNews", la testata online del Gruppo FS Italiane. Il presidente ha aggiunto che fino ad ora sul treno diplomatico delle ferrovie ucraine "sono state ospitate 227 delegazioni" e "organizzato un viaggio memorabile per l'ex primo ministro italiano Mario Draghi a Kiev". "Ora aspettiamo il presidente Giorgia Meloni - ha detto Kamyshin - per rendere anche il suo viaggio eccezionalmente confortevole". Il presidente delle Ferrovie ucraine ha anche sottolineato le difficoltà affrontate dall'inizio del conflitto per mantenere in efficienza il sistema ferroviario del Paese e di come gli "uomini di ferro", nome assegnato ai ferrovieri ucraini in questi giorni, siano diventati un simbolo della resilienza civile. (Res)