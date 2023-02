Foibe: La Russa, Giornata Ricordo momento fondante memoria comune e di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tragedia delle Foibe "non può e non deve essere dimenticata, così come l'esodo dall'Istria, Dalmazia e Fiume. La svolta c'è stata nel 2004 quando è stata istituita la Giornata del Ricordo e che oggi comincia a dare i suoi frutti". Lo ha detto il presidente di palazzo Madama, Ignazio La Russa, in una dichiarazione rilasciata a Senato Tv. La legge "fu votata all'unanimità tranne da 12 parlamentari. Oggi a distanza di anni considero quel momento uno dei momenti fondanti della memoria comune della nostra nazione" ha sottolineato. "Quando la memoria diventa comune diventa un momento di crescita", ha concluso La Russa(Rin)