- La protezione dei diritti dei cittadini russi all'estero e la lotta al "neonazismo" sono le priorità della diplomazia nazionale. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, in una lettera di congratulazioni ai lavoratori del ministero degli Esteri di Mosca in occasione della Giornata della diplomazia. "Tra le priorità incondizionate rimangono la protezione dei diritti legali dei cittadini russi e il sostegno dei compatrioti all'estero, la lotta senza compromessi contro qualsiasi manifestazione di neonazismo e discriminazione su base nazionale", si legge nella nota pubblicata sul sito web del Cremlino. Inoltre, Putin ha sottolineato che la diplomazia russa lavorerà verso la creazione di un mondo multipolare basato "sull'uguaglianza, il rispetto reciproco e il rispetto delle norme generalmente riconosciute del diritto internazionale". Il presidente ha affermato che è all'ordine del giorno per la diplomazia russa sarà l'ulteriore aumento della cooperazione con partner internazionali "responsabili", nonché la cooperazione presso Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai e Brics (unione tra Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). (Rum)