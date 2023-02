Iraq: delegazione in visita a Washington, misure governo vogliono riformare sistema bancario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure prese dal governo dell’Iraq puntano a riformare il sistema bancario del Paese. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iracheno, Ahmed al Sahhaf, in un comunicato diffuso dall’agenzia di stampa irachena “Ina”. “Il vice premier e ministro degli Affari esteri Fuad Hussein e la sua delegazione hanno incontrato il vice segretario al Tesoro statunitense Wally Adeyemo, l'assistente segretaria al Tesoro per il finanziamento del terrorismo e i crimini finanziari Elizabeth Rosenberg e alti funzionari interessati agli affari iracheni”, ha proseguito il portavoce, spiegando durante gi incontri sono state discusse “questioni di interesse comune e le modalità per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi”. In questa occasione, la delegazione irachena ha spiegato che le misure del governo iracheno e della Banca centrale “vogliono sviluppare e riformare la politica monetaria, dare priorità alla promozione degli investimenti e del commercio, diversificare le fonti energetiche e affrontare le sfide attuali”. (Res)