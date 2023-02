Francia: problemi in operazioni di riavvio del reattore 2 della centrale di Chooz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il reattore nucleare numero 2 della centrale di Chooz, nel nord della Francia, è stato riavviato per poi bloccarsi nuovamente. Lo riferisce l'emittente radiofonica "France Bleu", spiegando che la riaccensione dell'unità dell'impianto era stata già rinviata più volte. La centrale non è operativa da dicembre del 2021 per problemi di corrosione. Al momento del riavvio, tuttavia, ci sono stati dei problemi di alimentazione attualmente in fase di valutazione. (Frp)