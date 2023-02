Thailandia-Malesia: primi ministro concordano intensificazione relazioni commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, è arrivato ieri in Thailandia per una visita due giorni (9-10 febbraio) culminata nell'incontro con l’omologo Prayut Chan-o-cha. I due premier hanno discusso della cooperazione per promuovere l’integrazione dello sviluppo economico nelle aree di confine, in particolare nelle cinque province meridionali della Thailandia e nei quattro Stati settentrionali della Malesia. I leader hanno parlato, in particolare, della connettività nel commercio, negli investimenti e nelle infrastrutture; della collaborazione industriale in settori promettenti come la gomma, gli alimenti halal, l’energia, l’economia digitale e la tecnologia verde. Inoltre, saranno scambiate opinioni sugli sviluppi regionali e internazionali, sulle nuove sfide da affrontare insieme e sulla ripresa dopo la pandemia di Covid-19. (segue) (Fim)