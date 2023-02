Thailandia-Malesia: primi ministro concordano intensificazione relazioni commerciali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anwar è accompagnato da una delegazione comprendente, tra gli altri, i ministri degli Esteri, Zambry Abd Kadir, dell’Interno, Saifuddin Nasution Ismail, e delle Risorse naturali, dell’ambiente e dei cambiamenti climatici, Nik Nazmi. Nel 2022, la Thailandia è stata il settimo partner commerciale della Malesia a livello globale e il terzo tra i Paesi dell’Asean, con scambi per 27,75 miliardi di dollari, il 17,9 per cento in più rispetto al 2021. Anwar è alla sua terza visita nel Sud-est asiatico da quando si è insediato, a novembre. Prima è stato in Indonesia e poi a Singapore e nel Brunei. (Fim)