Pakistan: concordata prosecuzione colloqui con Fmi, piano di salvataggio rinviato (2)

- Si è conclusa ieri la missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) in Pakistan. La delegazione guidata da Nathan Porter è giunta a Islamabad il 31 gennaio e ha avuto discussioni tecniche con le autorità pachistane fino al 3 febbraio, seguite da una fase negoziale volta a ultimare il memorandum sulle politiche economiche e finanziarie. Dall’esito della missione dipenderà lo sblocco della prossima tranche, di circa 1,2 miliardi di dollari, del prestito di sette miliardi di dollari accordato al Paese nel 2019. Ieri la sottosegretaria alle Finanze, Aisha Ghaus Pasha, ha dichiarato che le parti sono vicine all’accordo. Ieri la prospettiva di una conclusione ha fatto apprezzare la rupia; hanno chiuso in rialzo ieri anche i titoli azionari alla Borsa del Pakistan. Tuttavia, secondo un’indiscrezione del quotidiano “Dawn”, c’è stato un intoppo nel negoziato per carenza di stime sui finanziamenti esterni e sulle misure fiscali interne. (segue) (Inn)