Pakistan: concordata prosecuzione colloqui con Fmi, piano di salvataggio rinviato (3)

- Il governo, comunque, dovrà con ogni probabilità accettare alcune severe condizioni, tra cui diversi tagli di spesa, per far fronte al debito. Tutto ciò in una situazione ulteriormente aggravata dalle recenti inondazioni. Il primo ministro, Shehbaz Sharif, dopo le discussioni tecniche, ha dichiarato che la delegazione sta dando del “filo da torcere” al ministro delle Finanze, Ishaq Dar, e alla sua squadra. “La nostra sfida economica in questo momento è inimmaginabile. Le condizioni che dobbiamo soddisfare sono al di là di ogni immaginazione”, ha affermato, ammettendo tuttavia che il Paese non ha altra scelta che accettare le condizioni, che includono diversi tagli di spesa, per far fronte al debito. (segue) (Inn)